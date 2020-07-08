الكويت: إحالة "الدويلة" و"المطيري" إلى النائب العام على خلفية "تسجيلات القذافي"

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بعد التحقيق مع الأول وإخلاء سبيله

أحالت الجهات المختصة في دولة الكويت، اليوم، النائب السابق مبارك الدويلة وحاكم المطيري إلى النائب العام، على خلفية أحاديثهما ضمن ما يعرف بتسجيلات خيمة القذافي المسربة.

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم: إنه "تمت إحالة النائب السابق مبارك الدويلة وحاكم المطيري إلى النائب العام على خلفية تسريبات تسجيلات القذافي".

وكان جهاز أمن الدولة في الكويت، قد أخلى نهاية يونيو، سبيل الدويلة بعد ساعات من التحقيق معه في قضية التسجيلات الصوتية المتعلقة باللقاء الذي جمعه بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والتي نشرها المعارض القطري المقيم في لندن خالد الهيل.