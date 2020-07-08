حائل تسجل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا

★ ★ ★ ★ ★

ارتفع إجمالي الإصابات إلى 2231 تعافٍ منها 636

سجلت منطقة حائل ومحافظاتها، اليوم الأربعاء، 79 حالة جديدة مؤكد إصابتها بفيروس كورونا(كوفيد-19)، وتسجيل حالة تعافِ واحدة في مدينة حائل.

وتفصيلاً، تم تسجيل 66 حالة في مدينة حائل، و5 حالات في محافظة بقعاء، و3 حالات في محافظة موقق، وحالتين في كل من محافظة الحائط ومحافظة الشنان، وحالة واحدة في محافظة الشملي.

يُذكر أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في منطقة حائل ومحافظاتها بلغ 2231، منها 1592 نشطة، و636 حالة تعافِ، وثلاث حالات وفاة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في بيانها اليومي، تسجيل 3036 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 3211 حالة تعافِ، فيما أعلنت عن وفاة 42 شخصاً رحمهم الله.فيروس كورونا الجديد