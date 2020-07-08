أخبار عاجلة

8 الصبح - إجتماعات فنية وقانونية بين مصر والسودان وإثيوبيا لحسم الخلاف حول سد النهضة -
عدو البشرية.. "كورونا" يحصد أرواح 560 ألف شخص بالعالم حتى الآن -
فوضى في مالي.. محتجون يقتحمون التليفزيون مطالبين باستقالة الرئيس -
ملعب ONTime - الجمعة 10 يوليو 2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
رجل يسقط من سقف مبنى بعد "معركة" مع قرد -
مساء dmc - رحيل الفنان محمود رضا.. أسطورة الفنون الشعبية -
228 ألف إصابة في يوم.. "عدو البشرية" و"رقم قياسي جديد" وسط تحذير من الرذاذ -
بعد فيديو متداول.. ضبط حدث هدّد وأساء لفتيات بمواقع التواصل -
السحب الممطرة تعنون توقعات "المسند" لأجواء السبت -
الولايات المتحدة: ولاية كاليفورنيا تفرج عن 8 آلاف سجين في إطار مكافحة كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصحة" تكشف نسب حالات الإصابة بكورونا.. البالغون في الصدارة

Print
"الصحة" تكشف نسب حالات الإصابة بكورونا.. البالغون في الصدارة "الصحة" تكشف نسب حالات الإصابة بكورونا.. البالغون في الصدارة
بينهم 37% إناث و63% ذكور و5% كبار السن و9% أطفال

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3036 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 220144 حالة، من بينها 60035 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 2263 حالة حرجة، كما تم تسجيل 3211 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 158050 حالة.

وأوضحت "الصحة" أن الحالات المسجلة وعددها 3036 حالة؛ منها 37% إناث، و63% ذكور، وكبار السن 5%، و9% أطفال، و86% بالغون.

فيما بلغ عدد الوفيات 2059 حالة، بإضافة 42 حالة وفاة جديدة، حيث يوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من ، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد أو زيارة عيادات تطمن التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق واتساب عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تشيلي: حصيلة الإصابات 309274 والوفيات 6781 بفيروس كورونا الجديد

تشيلي: حصيلة الإصابات 309274 والوفيات 6781 بفيروس كورونا الجديد

ألمانيا: 378 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا

ألمانيا: 378 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا

مساء dmc - الصحة: تسجيل 981 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

مساء dmc - الصحة: تسجيل 981 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

لا إصابات بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي

لا إصابات بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي

شبكة عيون الإخبارية