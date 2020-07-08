أمير الباحة يضع حجر الأساس لجمعية "تعاطف"

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بمساحة ٢٥٠٠ متر مربع.. وبتكلفة تجاوزت 12 مليون ريال

وضع أمير منطقة الباحة، الرئيس الفخري لجمعية تعاطف الخيرية، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز؛ حجر الأساس لمشروع الوقف الخيري لجمعية تعاطف، بتكلفة تجاوزت 12 مليون ريال.

جاء ذلك خلال استقباله بديوان الإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية تعاطف الدكتور علي بن سعيد دماس، والمدير التنفيذي للجمعية، وعدد من الأعضاء.

وشاهد أمير الباحة عرضاً مرئياً عن المشروع البالغة تكلفته 12,372,750 ريالًا، ويقع في موقع متميز على قمة مرتفعة وسط الباحة بمساحة ٢٥٠٠ متر مربع، ويتكون الوقف من سبعة طوابق، ويحتوي على غرف وأجنحة سكنية فاخرة وقاعة أفراح متكاملة تتسع لأكثر من 350 شخصاً، وقاعة للاجتماعات والمؤتمرات مجهزة بأحدث المواصفات تتسع لأكثر من 200 شخص.

وزود المشروع بنادٍ صحي متكامل ومطاعم وكوفيهات تتميز بإطلالة بانورامية على مدينة الباحة، وبرونق جميل وجذاب، بالإضافة إلى مصلى للرجال وآخر للنساء، ومواقف للسيارات داخلية وأخرى خارجية، وزين المشروع بالعديد من الحدائق والمسطحات الخضراء والنوافير والمجسمات الجمالية.

وأكد أمير منطقة الباحة على أهمية دور الأوقاف الخيرية في خدمة المجتمع بجميع الجوانب في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة - أيدها الله - مشيداً بأعمال ومبادرات جمعية تعاطف بمنطقة الباحة ودورها الإنساني تجاه المجتمع.

من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية تعاطف الدكتور علي بن سعيد دماس، أن المشروع حاصل على رخصة التميز بموجب محضر المشاريع المتميزة؛ وذلك لتصميمه الهندسي الفريد الذي يعد مَعلماً حضارياً بالمنطقة، معرباً عن شكره لأمير المنطقة على رعايته لوضع حجر الأساس ولمتابعته الدائمة لأعمال الجمعية، واعداً ببذل الجهود لتحقيق تطلعاته لخدمة المنطقة وأهلها؛ وتحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

حضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري، ورئيس مجلس الإدارة السابق الدكتور صالح بن عباس آل حافظ.