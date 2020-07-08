أخبار عاجلة

عدو البشرية.. "كورونا" يحصد أرواح 560 ألف شخص بالعالم حتى الآن -
فوضى في مالي.. محتجون يقتحمون التليفزيون مطالبين باستقالة الرئيس -
ملعب ONTime - الجمعة 10 يوليو 2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
رجل يسقط من سقف مبنى بعد "معركة" مع قرد -
مساء dmc - رحيل الفنان محمود رضا.. أسطورة الفنون الشعبية -
228 ألف إصابة في يوم.. "عدو البشرية" و"رقم قياسي جديد" وسط تحذير من الرذاذ -
بعد فيديو متداول.. ضبط حدث هدّد وأساء لفتيات بمواقع التواصل -
السحب الممطرة تعنون توقعات "المسند" لأجواء السبت -
الولايات المتحدة: ولاية كاليفورنيا تفرج عن 8 آلاف سجين في إطار مكافحة كورونا -
تشيلي: حصيلة الإصابات 309274 والوفيات 6781 بفيروس كورونا الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

بري عن زيارة الوفد العراقي للبنان: ما أعلن عنه مشجع وما لم يعلن مشجع أكثر!

Print
بري عن زيارة الوفد العراقي للبنان: ما أعلن عنه مشجع وما لم يعلن مشجع أكثر! بري عن زيارة الوفد العراقي للبنان: ما أعلن عنه مشجع وما لم يعلن مشجع أكثر!

جي بي سي نيوز :- أشاع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أجواء من التفاؤل، في البلد الغارق بأزمات اقتصادية ومالية، بتلميحه إلى أن "ما أعلن عن زيارة الوفد الوزاري العراقي مشجع، وما لم يعلن مشجع أكثر".

وأدرج بري نتائج زيارة الوفد العراقي إلى لبنان في خانة الأهمية الشديدة في عملية مساعدة لبنان، ونقل عنه قوله في معرض تقييمه لها: "ما تم الإعلان عنه حول زيارة الوفد مشجع، وما لم يعلن هو مشجع أكثر".

وعكست أوساط البرلمان اللبناني، ارتياح بري لزيارة الوفد الوزاري العراقي إلى بيروت، ووصفت الزيارة بالبالغة الأهمية وشكلت أساسا يُبنى عليه بما يخدم مصلحة لبنان والعراق في آن معا.

وقالت أوساط رئيس المجلس النيابي اللبناني، لصحيفة "الجمهورية"، إن بري يأمل أن تتوالى الخطوات الحكومية في هذه المرحلة من مواجهة الأزمة، والأساس لجم وردع المتلاعبين بالعملة الوطنية.

وبحسب هذه الأوساط، فإن الأولوية هي أن تبادر إلى العمل الحثيث، وتحقيق ما هو مطلوب منها في هذه المرحلة، فأمامها الكثير لكي تقوم به. وخصوصا في مجال الإصلاحات التي ترتبط كل المساعدات الممكنة للبنان بإتمامها.

المصدر: وكالات 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
انتشار مرض "كاواساكي" وإعادة فتح قاعات الأفراح.. الحكومة ترد على 14 شائعة

انتشار مرض "كاواساكي" وإعادة فتح قاعات الأفراح.. الحكومة ترد على 14 شائعة

اخبار اليوم السابع الحكومة تنفى 14 شائعة أبرزها فتح قاعات الأفراح ودور المناسبات

اخبار اليوم السابع الحكومة تنفى 14 شائعة أبرزها فتح قاعات الأفراح ودور المناسبات

لبنان.. إجراءات الحكومة لمواجهة الانهيار

لبنان.. إجراءات الحكومة لمواجهة الانهيار

اغتيال هشام الهاشمي: هل تتمكن الحكومة العراقية من نزع سلاح الميلشيات؟ | نقطة حوار

اغتيال هشام الهاشمي: هل تتمكن الحكومة العراقية من نزع سلاح الميلشيات؟ | نقطة حوار

شبكة عيون الإخبارية