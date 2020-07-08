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مشاهد قصف الأعيان المدنية تؤكد كذب الحوثي باستهداف مواقع عسكرية

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مشاهد قصف الأعيان المدنية تؤكد كذب الحوثي باستهداف مواقع عسكرية مشاهد قصف الأعيان المدنية تؤكد كذب الحوثي باستهداف مواقع عسكرية
حاولت المليشيات ضرب المسجد الحرام وعدد من المواقع المأهولة بالسلاح الإيراني

مشاهد قصف الأعيان المدنية تؤكد كذب الحوثي باستهداف مواقع عسكرية

كشفت مشاهد الفيديو والصور أكاذيب وادّعاءات متحدث المليشيا الحوثية عن استهداف مواقع عسكرية، وتؤكّد أيضاً دموية وإرهاب المليشيا الحوثية وتعمدها استهداف المدنيين، وتؤكد دعم إيران للعمليات الإرهابية التي تستهدف المدنيين في المملكة.

وتؤكد الأسلحة التي تستخدمها المليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والقادمة من إيران بحسب تقارير الأمم المتحدة ضلوع النظام الإيراني في تأجيج الصراعات بالمنطقة وتعمده استهداف المدنيين الآمنين.

وحاولت مليشيا الحوثي استهداف المسجد الحرام وعدد من المواقع المأهولة بالسكان في المملكة عبر السلاح الإيراني. المليشيا الحوثية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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