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قطر: تسجيل 608 إصابات جديدة بـكورونا

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قطر: تسجيل 608 إصابات جديدة بـكورونا قطر: تسجيل 608 إصابات جديدة بـكورونا
4 وفيات و1204 حالات شفاء من الفيروس

قطر: تسجيل 608 إصابات جديدة بـكورونا

سجلت وزارة الصحة العامة في قطر 608 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد–19" وشفاء 1204 حالات في الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من المرض في دولة قطر إلى 96107 حالات، بالإضافة إلى تسجيل أربع حالات وفاة جديدة.

وأصدرت الوزارة بياناً بخصوص مستجدات في دولة قطر قالت فيه: حالات الإصابة والشفاء والوفاة الجديدة بلغت 608 حالات مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى تعافي 1204 أشخاص من الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء في دولة قطر إلى 96107.

وأضافت وفق صحيفة "الشرق": تم تسجيل أربع حالات وفاة جديدة تبلغ أعمارهم 50 و55 و67 و74 عاماً، وتم وضع جميع الحالات الجديدة في العزل.قطر فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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