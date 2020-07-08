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صرف 25 مليون ريال من إيرادات رسوم الأراضي لـ"إسكان غرب مطار الرياض"

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في إطار جهود استكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في المشروع

صرف 25 مليون ريال من إيرادات رسوم الأراضي لـ

كشف برنامج "رسوم الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان عن صرفه مبلغ 25 مليون ريال ضمن الدفعة الثالثة لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع الإسكان غرب المطار بالرياض.

وأوضح أن هذا المبلغ يمثل جزءاً من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.

وذكر البرنامج أن المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: "تحدد الوزارة أوجه الصرف، من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة، على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها".

وأكّد البرنامج أن لديه خطة مُتكاملة لتخصيص الإيرادات التي حُصلت من الرسوم في تطوير مشروعات البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشروعات التابعة لوزارة الإسكان، حيث سيتابع الاحتياج خلال الفترة المقبلة في عدد من المشروعات السكنية، علماً أن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء، وإيصال خدمات الكهرباء والمياه.

يُذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" يُعد أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016 ويطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض، وجدة، وحاضرة الدمام، ومكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربع نحو 4500 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع.

برنامج رسوم الأراضي البيضاء وزارة الإسكان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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