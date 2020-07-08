الإمارات: 445 إصابة جديدة بكورونا و568 حالة شفاء

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إجمالي الوفيات بالفيروس 327 بعد تسجيل وفاة حالة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن تسجيل 445 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 53.045 حالة.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية، كشفت الوزارة عن إجرائها أكثر من 51 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 327 حالة.

ولفتت إلى شفاء 568 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 42.282.الإمارات فيروس كورونا الجديد