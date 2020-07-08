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عرعر.. "فيصل بن خالد" يدشن مركز "تأكد وأنت في سيارتك "

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عرعر.. "فيصل بن خالد" يدشن مركز "تأكد وأنت في سيارتك " عرعر.. "فيصل بن خالد" يدشن مركز "تأكد وأنت في سيارتك "
لتحفيز من يشعر بأعراض كورونا على المبادرة بإجراء الفحص

عرعر..

دشن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، عن بعد، مركز "تأكد وأنت في سيارتك" في مدينة عرعر، ضمن عملية الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار المستجد.

ويستهدف المركز تحفيز من يشعر بأعراض الإصابة بفيروس كورونا على المبادرة بإجراء الفحص بسهولة ويسر؛ استمراراً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار الفيروس؛ وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

واستمع أمير المنطقة لشرح مفصل من مدير صحة المنطقة عبدالله العازمي عن الخدمات التي يقدمها المركز، طوال أيام الأسبوع واستقبال كل من يشعر بأعراض الفيروس من المواطنين والمقيمين مثل: ارتفاع درجة الحرارة والأعراض الأخرى.

وقال الأمير فيصل بن خالد بن سلطان: قدمت بلادنا نموذجاً يحتذى به في مواجهة جائحة كورونا من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية مدعومة بحزم من القرارات والإجراءات الاحترازية المتوائمة مع مراحل التصدي للجائحة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية الأمر الذي مكَّن الأجهزة الصحية من السيطرة على الوباء من ناحية وتوفير كل الخدمات العلاجية للمصابين مهما كانت حالتهم من ناحية أخرى.

وثمّن الخطط والجهود الذي تبذلها وزارة الصحة على المستويين الوقائي والعلاجي بالتعاون مع كل الأجهزة الحكومية ذات الصلة لمواجهة جائحة كورونا، منوهاً بما خصصته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين من ميزانيات ضخمة لدعم القدرات الصحية المحلية والدولية لمواجهة الجائحة وتداعياتها.

وأهاب الأمير فيصل بن خالد بن سلطان المواطنين والمواطنات والمقيمين بمنطقة الحدود الشمالية بالمبادرة بزيارة مراكز الفحص حال الشعور بأي أعراض تشير للإصابة بفيروس كورونا، وبالالتزام الكامل بالتوجيهات والإرشادات التي تصدر عن وزارة الصحة والأجهزة المعنية وعدم التهاون في تطبيقها لما فيه سلامة الجميع.أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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