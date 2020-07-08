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رد انتقامي.. الصين تفرض قيوداً على تأشيرات دخول مواطنين أمريكيين

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رد انتقامي.. الصين تفرض قيوداً على تأشيرات دخول مواطنين أمريكيين رد انتقامي.. الصين تفرض قيوداً على تأشيرات دخول مواطنين أمريكيين
غداة اتخاذ واشنطن إجراءً مماثلاً

رد انتقامي.. الصين تفرض قيوداً على تأشيرات دخول مواطنين أمريكيين

أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، أنها ستفرض قيوداً على تأشيرات دخول مواطنين أمريكيين تورطوا فيما تصفه بأنه "سلوك شائن فيما يتعلق بالتبت"، في رد انتقامي فيما يبدو على قيود فرضتها الولايات المتحدة على بعض المسؤولين الصينيين.


وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان للصحفيين، أن بكين لن تسمح بأي تدخل أجنبي في شؤون التبت، وفقاً لـ"رويترز".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن أمس أن الولايات المتحدة ستفرض قيوداً على تأشيرات دخول بعض المسؤولين الصينيين؛ لأن بكين تعوق سفر الدبلوماسيين والصحفيين والسائحين الأمريكيين لإقليم التبت.

واعتبر الإجراء الصيني انتهاك لحقوق الإنسان تمارسه الصينية في الإقليم.الصين وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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