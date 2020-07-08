إيران.. 153 وفاة و2691 إصابة جديدة بكورونا

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وزارة الصحة: معظم أقاليم البلاد بحال الخطر

أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، الأربعاء، عن تسجيل 153 وفاة، و2691 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإيرانية إلى أنه تم تسجيل 2691 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 248379.

كما أعلنت عن تسجيل 153 حالة وفاة جديدة جراء العدوى، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 12048.

وقالت الوزارة الإيرانية، وفق "روسيا اليوم": إن 3309 مصابين بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة، فيما تماثل 209463 مصاباً إلى الشفاء.

ولفتت الصحة الإيرانية إلى أن 19 إقليماً من أصل 31، في وضع صحي خطر بالنسبة لتفشي كورونا، حيث هناك 9 أقاليم في "وضع صحي أحمر" وهي : خوزستان، أذربيجان الشرقية، أذربيجان الغربية، كردستان، كرمانشاه، هرمزغان، بوشهر، خراسان، وإيلام.

وهناك 10 أقاليم في "حالة تأهب" جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي: طهران، غلستان، البرز، كرمان، يزد، همدان، سيستان وبلوشيستان، أصفهان، مازندران، وأردبيل.

ودعت وزارة الصحة الإيرانية المواطنين إلى عدم التنقل بين المدن وتجنب السفر إلى إقليمي خراسان ومازندران.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الصحية في البلاد أجرت حتى الآن 1872391 فحص تشخيص كورونا.إيران فيروس كورونا الجديد