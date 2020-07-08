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"آل الشيخ" يصدر قراراً بإعادة تشكيل لجنة التعاملات الإلكترونية بالشؤون الإسلامية

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"آل الشيخ" يصدر قراراً بإعادة تشكيل لجنة التعاملات الإلكترونية بالشؤون الإسلامية "آل الشيخ" يصدر قراراً بإعادة تشكيل لجنة التعاملات الإلكترونية بالشؤون الإسلامية
تتويجاً للجهود الرامية للرقي بالعمل التقني ومتطلبات التحول الرقمي للخدمات

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، قراراً بإعادة تشكيل لجنة التعاملات الإلكترونية بالوزارة، برئاسته، ونائباً له نائب وزير الشؤون الإسلامية الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، وعضوية وكلاء الوزارة ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية، ومدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات عضواً ومشرفاً على أمانة اللجنة.

ويأتي قرار إعادة تشكيل اللجنة برئاسة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في إطار الحرص على الرقي بالتعاملات الإلكترونية من خلال وضع خطة خاصة بالتعاملات الإلكترونية والإشراف على تنفيذها تماشياً مع متطلبات التحول الرقمي للخدمات في المملكة.


جدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من أوائل الوزارات التي قدمت مجموعة كبيرة من البرامج التقنية في إطار التحول الرقمي 2020، ومواكبة لرؤية المملكة 2030 اتساقاً مع رسالتها في خدمة بيوت الله والعناية بالقرآن الكريم والدعوة إلى الله وفق منهج الوسطية والاعتدال التي تعمل على تحقيقها إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.عبداللطيف آل الشيخ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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