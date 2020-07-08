لوكتون لوساطة التأمين – الإمارات العربية المتحدة تُعلن عن تعيينات جديدة في إطار توسيع عملياتها بقطاع التجزئة في الدولة

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أعلنت شركة "لوكتون لوساطة التأمين – الإمارات العربية المتحدة" عن تعيين فارس خطيب بمنصب الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، حيث سيتوّلى القيادة التنفيذية للشركة الفرعية التابعة لشركة "لوكتون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويحمل خطيب في جعبته خبرة متجذّرةً في المنطقة يضفيها على هذا المنصب، اكتسبها بادئ الأمر من العمل لصالح شركة "ديلويت - الشرق الأوسط" في قسم الاستشارات لينضمّ عام 2012 إلى شركة "لوكتون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" حيث انخرط في شراكات رئيسية ذات صلة بمشاريع التوسع الاستراتيجي. وتولّى مؤخراً قيادة منافع الموظفين في المنطقة فضلاً عن تعيينه عضواً في لجنة قيادة منافع الموظفين العالمية بشركة "لوكتون". ويُشار إلى أنّ تأمينات منافع الموظّفين شهدت تحوّلاً جذرياً تحت قيادته.

وفي هذا السياق، قال السيد نيل نيمو، الشريك الإداري وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجلس إدارة "لوكتون الدولية القابضة المحدودة": "إنّه لمن دواعي سروري الترحيب بالسيد فارس وتهنئته على تولّي المنصب الجديد كرئيس تنفيذي لشركة ’لوكتون لوساطة التأمين – الإمارات العربية المتحدة‘. وإنّني على يقين بأنّه في ظل قيادة فارس وما يتمتّع به من خبرة ونجاحات معمّقة في سوق التأمين في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى شغفه ورؤيته تجاه الأعمال، يُمكننا التطلّع قُدماً إلى مواصلة نجاح ونمو ’لوكتون لوساطة التأمين – الإمارات العربية المتحدة‘".

وانضم فادي أشقر إلى "لوكتون لوساطة التأمين" في 15 يونيو 2020 بمنصب مدير قسم منافع الموظّفين. ويُوصف أشقر بأنه قائد مخضرم يتمتّع بأكثر من 20 عاماً من الخبرة في سوق التأمين في الشرق الأوسط. وشغل فادي على امتداد مسيرته المهنية العديد من المناصب العليا في كلّ من "متلايف" و"أفيفا" ومؤخراً بشركة "زيورخ" حيث تولى إدارة شؤون الحياة والمعاشات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ.

ومن جهةٍ أخرى انضمّ أديب الناصر إلى الشركة بتاريخ 15 يونيو 2020 كمدير لتطوير الأعمال. وبدأ الناصر مسيرته المهنية عام 2007 مع شركة "متلايف-الإمارات العربية المتحدة" حيث تولى مسؤولية قنوات توزيع وساطة التأمين. وفي عام 2011 انضمّ إلى شركة "زيورخ إنترناشيونال لايف" وقاد عمليات توسّع الشركة في المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان وقطر.

وأكدت شركة لوكتون بأن عرفات خطيب سيستمر في منصبه كمدير عام لشركة لوكتون لوساطة التأمين – الإمارات العربية.

وصرّح طوني سعدة، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة "لوكتون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا": "يشهد قطاعنا تطوراً أسرع من أي وقت مضى في التاريخ الحديث. وفي ظلّ قيادته لشركة ’لوكتون لوساطة التأمين‘، سيعزز فارس خطيب المزيد من التعاون، بما يعود بالفائدة على عملائنا ويُسرّع فرص النمو عبر جميع مجالات الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف قائلاً: "يُسعدنا أن نُرحّب بكل من فادي أشقر وأديب الناصر اللذين سيعملان بشكل وثيق مع فارس وعرفات لتعزيز عروض ’لوكتون‘ في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وفي إطار تعليقه على الأمر، قال عطا خطيب، رئيس مجلس إدارة "لوكتون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا": "أودّ الانضمام إلى الجميع في تهنئة فارس على منصبه الجديد. ويعمل مع فارس فريق متميز يمكنه الاستناد إليه لمواصلة تقديم منتجات وخدمات رائدة لعملائنا. وأودّ أيضاً أن أرحب بفادي وأديب في الفريق. وأنا على يقين بأننا سنتمكّن، بفضل مهاراتهم القيادة ومعرفتهم للسوق، من مواصلة تطوير جميع عروض التأمين التي نقدمها في المنطقة وتقديم خدمة غير مسبوقة لعملائنا".