دبي تشهد إطلاق مستشفى كوزمسيرج الأكثر حداثة في جميرا

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أطلقت مجموعة ان ام سي للرعاية الصحية مستشفى كوزمسيرج الجديد في منطقة جميرا بدبي والذي تم الإنتهاء من تأسيسه في شهر ديسمبر العام الماضي، حيث يقع المرفق الجديد المتخصص في الجراحة التجميلية بالقرب من برج العرب الشهير، ويعد الفرع السابع عشر لكوزمسيرج في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

ويتزامن هذا الإطلاق مع الخطوات الهامة التي تتخذها إمارة دبي لإعادة الحياة إلى طبيعتها والتي تتضمن إصدار التأشيرات السياحية التي دخلت حيز التنفيذ اليوم.

وقد تم افتتاح المستشفى الجديد بحضور مايكل ديفيس، الرئيس التنفيذي لشركة ان ام سي للرعاية الصحية، والدكتورة سعيدة جعفر، المديرة العامة لقسم تحسين الأداء الاستراتيجي في شركة "ألفاريز آند مارسال"، وكلانسي بو، مدير استراتيجية العمليات المؤسسية في شركة ان ام سي، بالإضافة إلى الدكتور زهير الفردان رئيس شعبة التجميل في جمعية الإمارات الطبية أستاذ الجراحة في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات، وأخيراً كارولين ستانبيري، من الشخصيات الاجتماعية المؤثرة في وسائل التواصل الإجتماعي.

وقال مايكل ديفيس: "يشرفني أن أفتتح مستشفى كوزمسيرج الجديد في جميرا رسمياً، وهو ما يعكس قدرة ومرونة دولة الإمارات في تفعيل كافة قطاعات الأعمال بقوة وخاصة قطاع الرعاية الصحية على إثر جائحة فيروس كورونا . ومما لا شك فيه أن هذا المرفق الجديد سيجذب الاهتمام من جميع أنحاء العالم وسيسهم في النجاح المستمر للسياحة العلاجية في منطقة الشرق الاوسط".

وأضاف:" إن كوزمسيرج تفخر بتقديم أعلى مستوى من الرعاية السريرية من خلال فريقنا المتمرس من الاستشاريين والأطباء والممرضات والفنيين. وتعتمد كوزمسيرج أعلى المعايير الدولية للجودة والسلامة والخصوصية في إجراء عمليات التجميل والجراحة التجميلية وفق أسس وإجراءات تضمن سلامة المرضى، كما سيتم توفير خبرات بيفرلي هيلز في دبي وفق أعلى المعايير دون الحاجة إلى السفر خارج الدولة".

وسيعمل المستشفى الذي تبلغ تكلفته 65 مليون درهم إماراتي على تلبية الطلب المتزايد على جراحات التجميل بين مختلف فئات المجتمع من مقيمين وزائرين، بما يعزز من مكانة جميرا دبي كمركز للسياحة العلاجية.

وفي حديثه بهذه المناسبة، قال الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي: "إن افتتاح المراكز المتخصصة الراقية الجديدة يدل على أنها تعمل بشكل فعال كالمعتاد في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال تعزيز حركة السياحة العلاجية في دبي، نتوقع أن يجذب المستشفى الجديد اهتماماً كبيراً لكبار الجراحين من مختلف دول العالم الأمر الذي سيسهم في جلب أفضل الممارسات العالمية ضمن صناعة السياحة العلاجية".