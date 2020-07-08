★ ★ ★ ★ ★

تسهم في زيادة القبول الدولي لجميع حاملي البطاقات وتوفر خيارات إضافية

وقّعت "المدفوعات السعودية"، اتفاقية إستراتيجية مع شركة ديسكفر العالمية، تهدف إلى تعزيز الحضور الدولي لكلتا الشركتين، بحيث تمنح لحاملي بطاقات ديسكفر، دينرز كلوب الدولية، وبلس "PULSE" إمكانية استخدام بطاقاتهم ضمن شبكة مدى، عبر نقاط البيع ومنصات التجارة الإلكترونية، وأجهزة الصراف الآلي في جميع مناطق المملكة.

وستقوم البنوك السعودية بإصدار بطاقات بنكية تحمل شعار شبكتَي مدى وديسكفر لعملائها من الأفراد بما يخدم احتياجاتهم الشرائية داخل المملكة وخارجها.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز إستراتيجية المدفوعات السعودية، من خلال زيادة الخيارات المتاحة للمستهلكين ضمن بيئة المدفوعات الرقمية في المملكة، حيث تتيح لهم الوصول إلى أكثر من 48 مليون متجر في 200 دولة، وتمكين حاملي بطاقات شبكة ديسكفر العالمية من الوصول إلى أكثر من 470 ألف جهاز نقاط بيع لدى المتاجر، وأكثر من 18 ألف صراف آلي منتشرة في مناطق المملكة العربية السعودية كافة.

وقال المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية زياد بن بندر اليوسف: تجسّد هذه الخطوة جهود شركة المدفوعات السعودية في السعي إلى تعزيز التنافسية في مجال المدفوعات الرقمية في المملكة، ودعم عملية تحول المجتمع السعودي إلى مجتمع غير نقدي، من خلال الوصول إلى معدل 70% من التعاملات غير النقدية بحلول عام 2030، إضافة إلى إتاحة مزيد من خيارات الدفع لدى المواطنين والمقيمين وزائري المملكة من سياح ومعتمرين وجعل التعاملات المالية أكثر سلاسة وسهولة.

من جهته، قال نائب رئيس الأسواق الدولية في "ديسكفر" مات سلون: من خلال التحالفات مع شبكات المدفوعات الإقليمية، وعلى وجه الخصوص، شركة المدفوعات السعودية، تستطيع "ديسكفر" الاستمرار في منح شركائها استخدام بطاقاتهم عالمياً، وفي الوقت نفسه تقديم أفضل الحلول على المستوى المحلي.المدفوعات السعودية شركة ديسكفر العالمية