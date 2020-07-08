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لجنة جراحة الأنف عن مقطع استخراج جسم غريب من طفل: طريقة خاطئة

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لجنة جراحة الأنف عن مقطع استخراج جسم غريب من طفل: طريقة خاطئة لجنة جراحة الأنف عن مقطع استخراج جسم غريب من طفل: طريقة خاطئة
قالت: الطريقة الواردة في الفيديو قد تتسبب في انتقاله للجهاز التنفسي والموت

لجنة جراحة الأنف عن مقطع استخراج جسم غريب من طفل: طريقة خاطئة

كشفت اللجنة التخصصية لطب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة لدى الأطفال التابعة للجمعية للأنف والأذن والحنجرة، عن موقفها عن منتشر في وسائل التواصل الاجتماعي حول استخراج جسم غريب من الجهاز الهضمي العلوي لطفل باستخدام طريقة غير آمنة.

وقالت في موقفها إن الطريقة الواردة في الفيديو المتداول خاطئة، وقد تتسبب في انتقال الجسم الغريب من الجهاز الهضمي العلوي للجهاز التنفسي العلوي؛ مما قد يتسبب في نقل حالة المريض من حالة مستقرة إلى حالة شديدة الخطورة؛ مما قد يتسبب في مضاعفات خطيرة قد تصل لا سمح الله للوفاة، في حال عدم قدرة المريض على التنفس، وعدم قدرة الطبيب على تأمين مجرى التنفس لانتقال الجسم الغريب إليه.

وجاء في بيان اللجنة، أنه يجب ألا يقوم غير المختصين بعلاج مثل هذه الحالات؛ للخطورة البالغة المصاحبة للإجراءات الخاطئة، وأنه يجب على الممارسين الصحيين تطبيق الطرق الصحية الآمنة والمعتمدة علميًّا لاستخراج الأجسام الغريبة.

وأضاف البيان، أن مثل هذه الحالات تعمل بمناظير متخصصة وبتجهيزات مكتملة من قِبَل مختصين وأصحاب خبرة وفي بيئة آمنة في العمليات أو قسم المناظير، وأخذ الاستعدادات مع باقي الفِرَق الطبية من تخدير وعناية مركزة وغيرها؛ لتأمين مجرى التنفس ووجود كل الأدوات اللازمة التي تحد بإذن الله تعالى من المضاعفات التي تصاحب هذه الحالات.

ونصحت اللجنة التخصصية لطب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، الأطباء بعدم نشر مثل هذه الأخطاء؛ وذلك بسبب الضرر الكبير الذي قد يترتب على مثل هذه الممارسات ونشرها للمجتمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك حماية للمرضى والمجتمع.اللجنة التخصصية لطب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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