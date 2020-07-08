"صحة مكة" تُكَرّم جمعية "أجياد" لجهودها في مواجهة "كورونا"

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وفّرت مترجمين بالمستشفيات والمحاجر ووزعت 2500 حقيبة دعوية

كرّمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة -ممثلة في إدارة التوعية الدينية- جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد، بدرع تذكاري نظير جهودها ودعمها في نجاح أعمال التوعية الدينية لمواجهة جائحة كورونا خلال الفترة الماضية.

وقدّمت الجمعية خلال الفترة الماضية، عددًا من المبادرات لصحة مكة المكرمة؛ منها توفير مترجمين في المستشفيات والمحاجر الصحية، وتوزيع ما يزيد على 2500 حقيبة دعوية هدية للمرضى والمستضافين في المحاجر الصحية، إضافة إلى توفير أكثر من 100 ألف سجادة صلاة ذات الاستخدام الواحد، وتوفير 1200 حقيبة للمستلزمات اليومية.

بدوره عبّر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أجياد للدعوة الدكتور عصام الجفري، عن شكره لصحة مكة المكرمة على الشراكة المثمرة مع الجمعية للعمل في مواجهة هذا الوباء العالمي؛ سائلًا الله أن يحفظ الجميع من شر الأمراض والأوبئة، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه.

المديرية العامة للشؤون الصحية مكة المكرمة