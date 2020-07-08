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معركة على الطريق.. أفعى تتسلل لسيارة وتحاول قتل سائقها

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فيديو معركة على الطريق.. أفعى تتسلل لسيارة وتحاول قتل سائقها معركة على الطريق.. أفعى تتسلل لسيارة وتحاول قتل سائقها
قتلها مستخدمًا حزام الأمان وسكينًا

فيديو معركة على الطريق.. أفعى تتسلل لسيارة وتحاول قتل سائقها

وجد سائق أسترالي نفسه في معركة شرسة مع أفعى شديدة السمية، ظهرت فجأة في شاحنة صغيرة كان يقودها على طريق سريع، قبل أن يتمكن من قتلها.

ووثّقت كاميرات مثبتة في سيارة شرطة، الواقعة؛ إذ لاحَقَ شرطيون الشاحنة التي كان يقودها الرجل في ولاية كوينزلاند الأسترالية، بعدما لاحظوا أنها تسير بسرعة كبيرة في شارع مزدحم، حسب "سكاي نيوز عربية".

وبعدما أجبر الضباط السائق على الوقوف على جانب الطريق، تَبَيّن أن أمرًا خطيرًا يحدث معه.

وقال السائق إنه كان يدافع عن حياته، التي هددتها الأفعى البنية الشرقية، المعروفة بأنها واحدة من أكثر الأفاعي سُمِّية في العالم.

وروى السائق، الذي عُرف باسم جيمي، تفاصيلَ المحنة التي مر بها، والصدمة بادية على وجهه؛ إذ قال إن الأفعى ظهرت بغتة بين قدميه، قبل أن تلدغه وتلف نفسها حول قدميه.

وتمكّن -بحسب تقرير الشرطة- من قتل الأفعى، مستخدمًا حزام الأمان الذي يرتديه وسكينًا كانت بجانبه، وهو يسرع للوصول إلى المستشفى.

ونظرًا لوضعه الصعب، قرر الشرطيون عدم منحه مخالفة على السرعة الزائدة، واستدعوا الإسعاف لنقله بسرعة إلى المستشفى. سائق أسترالي معركة شرسة الأفعى البنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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