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سكان قرية "الدويرة" بالقويعية لشركة الاتصالات: أنقذونا من ضعف وانقطاعات الشبكة

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سكان قرية "الدويرة" بالقويعية لشركة الاتصالات: أنقذونا من ضعف وانقطاعات الشبكة سكان قرية "الدويرة" بالقويعية لشركة الاتصالات: أنقذونا من ضعف وانقطاعات الشبكة
قالوا: رَفَعْنا شكوى عن طريق الرقم الموحد 900 ولكن دون فائدة

سكان قرية

اشتكى عدد من أهالي قرية الدويرة، التابعة لمحافظة القويعية، من ضعف تغطية الجوال (STC) وغيابها عن الكثير من المواقع، وانقطاعها بشكل متكرر.

وقالوا في شكاوى تَلَقّتها "سبق": إن هذا يتسبب في صعوبة التواصل مع من خارج قريتهم، وفي معاناة المشتركين من ضعف وانقطاع الاتصال بشكل مستمر وضعف الإنترنت.

وطالَبَ أهالي "الدويرة" شركة الاتصالات (STC) بالنظر في الإشكالية التي تعانيها القرية والعمل على معالجتها سريعًا؛ لتمكين الأهالي من إنجاز معاملاتهم التي أصبحت تُدار عبر شبكة "الإنترنت" مع التحول الذي تشهده الكثير من الجهات الحكومية للعمل عن بُعد، إضافة إلى أن معالجة خلل الشبكة سيكفيهم عناء السفر والازدحام في الدوائر الحكومية.

وبيّن الأهالي أنهم سَبَق أن رفعوا أكثر من شكوى عن طريق الرقم الموحد (900) ولكن دون فائدة؛ مشيرين إلى أنه يتم إغلاق الشكاوى دون حلها.

هيف جابر القحطاني، أحد سكان القرية، أكد أن البرج يبعد عن القرية حوالى 6 كيلومترات، ومُحاط بالجبال وكثير الأعطال المتكررة بشكل أسبوعي، مطالبًا بإصلاح البرج وتوفير برج آخر داخل القرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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