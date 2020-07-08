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"الصحة": عيادات تطمن في خدمتك عند شعورك بأحد أعراض كورونا

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"الصحة": عيادات تطمن في خدمتك عند شعورك بأحد أعراض كورونا "الصحة": عيادات تطمن في خدمتك عند شعورك بأحد أعراض كورونا
قالت: يبلغ عددها نحو 235 عيادة موزعة على جميع مناطق المملكة

قالت وزارة الصحة: إن عيادات "تطمن" متاحة لكل من يشعر بأعراض كورونا مثل "ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وألم في الصدر، وسعال، واحتقان الحلق، وإسهال، وفقدان حاستَي الشم والتذوق"، وخصّصت "الصحة" هذه العيادات لتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لهم، مبينةً أن العيادات موجودة في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات، ويبلغ عددها نحو 235 عيادة موزعة على جميع مناطق المملكة.

وأشارت إلى أن هذه العيادات تعد مبادرة جديدة وفرتها وزارة الصحة، تمكّن الشخص من استعراض العيادة الأقرب له، ودون حجز مباشر، ويُستقبل في المركز الصحي دون موعد، كما تعمل هذه العيادات على مدار الساعة، وبعضها لمدة 16 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وأتاحت "الصحة" خدمة معرفة أماكن عيادات "تطمن" عبر موقعها الإلكتروني، ووفرت الخدمة إمكانية الاستعلام عن مواقع وأماكن "عيادات تطمن"، مشيرةً إلى أن مَن يريد مزيداً من المعلومات حول هذه العيادات الرجوع إلى الموقع: s.moh.gov.sa/clinic.وزارة الصحة عيادات تطمن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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