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ابتكار أمريكي جديد.. مكيف يقتل "جزيئات كورونا" المتطايرة بالهواء

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ابتكار أمريكي جديد.. مكيف يقتل "جزيئات كورونا" المتطايرة بالهواء ابتكار أمريكي جديد.. مكيف يقتل "جزيئات كورونا" المتطايرة بالهواء
يمكن استخدامه في الطائرات والمكاتب والمدارس والمنشآت المزدحمة

ابتكار أمريكي جديد.. مكيف يقتل

تمكّن باحثون في جامعة هيوستن بولاية تكساس الأميركية من ابتكار مكيف، يقولون إنه قادر على "التقاط" جزيئات المتطايرة في الهواء، و"قتلها فوراً".

وبحسب ما ذكر موقع "ميديكل إكسبرس" العلمي، الثلاثاء، فقد شارك في تطوير مكيف الهواء، باحثون من الجامعة بقيادة مدير مركز الموصلية الفائقة فيها زيفنغ رين، إلى جانب منذر حوراني، الرئيس التنفيذي لشركة "مديستار" المعنية بتطوير المشاريع الطبية، ونشرت تفاصيل الابتكار الجديد في دورية "توديه فيزيكس" العلمية.

وأجرى الباحثون تجربة في مختبر أظهرت أن 99.8 في المئة من فيروسات كورونا الموجودة في الهواء قتلت، بعد تشغيل المكيف.

ويستخدم المكيف وفق "سكاي نيوز عربية" رغوة النيكل في عملية محاصرة الفيروسات وتسخين درجة حرارتها، تمهيداً "لقتلها".

ويعتقد الباحثون أن هذا الابتكار يمكن استخدامه في الطائرات والمكاتب والمدارس، وغيرها من المنشآت التي تكتظ بالبشر.

ويشيرون إلى أن المكيف الجديد يحد من تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19"، الذي يجتاح العالم، وقتل حتى الآن أكثر من نصف مليون شخص.

يأتي الابتكار بالتزامن مع حديث منظمة الصحة العالمية عن وجود دليل يشير إلى احتمال انتشار فيروس كورونا عبر جسيمات صغيرة للغاية في الهواء.

ويأتي الاعتراف بعد أن حثت مجموعة من العلماء، المنظمة، على تحديث إرشاداتها، بشأن كيفية انتشار مرض الجهاز التنفسي كوفيد-19 الناجم عنه.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت، السبت، أن 239 عالماً في 32 دولة طرحوا الأدلة في رسالة مفتوحة إلى المنظمة الدولية.

وقالوا في الأدلة، إنه تبين لهم أن الجسيمات التي تخرج مع الزفير يمكن أن تصيب الأشخاص الذين يستنشقونها.فيروس كورونا الجديد أمريكا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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