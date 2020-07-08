أمطار فيفاء الغزيرة تستنفر الجهات الخدمية عبر فِرَق للطوارئ

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قطعت الطرق والكهرباء وضعَّفت شبكة الاتصال والإنترنت

أدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة فيفاء مساء أمس الثلاثاء، إلى انهيارات في طرق المحافظة، وانقطاع للتيار الكهربائي، وضعف حاد في الاتصال والإنترنت.

وسارعت الشركة السعودية للكهرباء في إعادة الخدمة للمشتركين، ومعالجة الانقطاع في وقت وجيز؛ فيما استنفرت بلدية محافظة فيفاء أعمالها الميدانية إثر الأمطار، وقامت بمباشرة فتح الطرق من الانهيارات، وتنظيف الشوارع من الأتربة والأحجار المتساقطة، التي جرفتها سيول الأمطار.

كما قامت البلدية بنزح تجمعات المياه ومتابعة أعطال الإنارة، بإشراف ومتابعة مستمرة من رئيس البلدية المهندس أحمد بن محمد علوان.

وأكدت بلدية محافظة فيفاء جاهزيتها لأي طارئ؛ حيث تعمل على مدار الساعة، عبر فريق طوارئ وغرفة عمليات تقوم باستقبال البلاغات، والتعامل مع أي بلاغ في وقت قياسي.

محافظة فيفاء