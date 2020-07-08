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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على نجران.. و"المدني" يتفاعل

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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على نجران.. و"المدني" يتفاعل "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على نجران.. و"المدني" يتفاعل
دعا المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والابتعاد عن بطون الأودية

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، ويدمة)، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً بمشيئة الله.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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