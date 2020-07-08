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كولومبيا تمدد الإغلاق في عموم البلاد مع زيادة الإصابات بكورونا

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كولومبيا تمدد الإغلاق في عموم البلاد مع زيادة الإصابات بكورونا كولومبيا تمدد الإغلاق في عموم البلاد مع زيادة الإصابات بكورونا
لمدة أسبوعين حتى نهاية الشهر

كولومبيا تمدد الإغلاق في عموم البلاد مع زيادة الإصابات بكورونا

مدد الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، الثلاثاء، إغلاقًا في عموم البلاد لمدة أسبوعين حتى نهاية الشهر؛ في ظل تزايد المخاوف بشأن الزيادة المستمرة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ومع ذلك قال "دوكي" في بيان متلفز: إن إعادة تنشيط الاقتصاد سيستمر خاصة في مئات البلديات التي يوجد فيها عدد قليل من حالات الإصابة بالفيروس أو لا توجد فيها إصابات؛ حيث قد يطلب رؤساء البلديات الإذن بإعادة فتح الصالات الرياضية أو المتاحف أو المسارح؛ في حين تم السماح لمطار كوكوتا وبالونجرو بالقرب من بوكارامانجا، بإعادة الفتح للرحلات الوطنية.

وأكدت وزارة الصحة الكولومبية الثلاثاء، 124 ألفًا و494 إصابة، بزيادة قدرها 4213 إصابة عن اليوم السابق، وتوفي 4359 شخصًا بشكل إجمالي. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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