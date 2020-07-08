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رسميًّا.. عودة فتح المدارس بالولايات المتحدة في فصل الخريف

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رسميًّا.. عودة فتح المدارس بالولايات المتحدة في فصل الخريف رسميًّا.. عودة فتح المدارس بالولايات المتحدة في فصل الخريف
بعد اجتماع مع قيادات التعليم

رسميًّا.. عودة فتح المدارس بالولايات المتحدة في فصل الخريف

أكد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، إعادة فتح المدارس ببلاده في فصل الخريف؛ مبينًا أن إدارته كانت قد وافقت على 13 مليار دولار للتعليم الحكومي والمحلي، وعلى أكثر من 6 مليارات دولار لدعم الكليات و6 مليارات دولار أخرى في منح الطوارئ للطلاب، وهو أمر مهم للغاية.

جاء ذلك في تصريحات للرئيس الأمريكي ترامب، عقب اجتماعه مع قيادات التعليم في الولايات الأمريكية بالبيت الأبيض، لمناقشة الأهمية الحيوية للسلامة وإعادة فتح المدارس الأمريكية، بحضور نائب الرئيس مايك بنس.

وأشار ترامب إلى أن معدل الوفيات في الوقت الحالي في أمريكا بسبب كوفيد-١٩، انخفض عشرة أضعاف، وأن الاقتصاد يعود بقوة، والوظائف تسجل رقمًا قياسيًّا؛ أي ما يقرب من 5 ملايين وظيفة جديدة الشهر الماضي؛ موضحًا أنه تم التنازل عن متطلبات الاختبار الموحدة، وقرض الطالب الفيدرالي المؤجل ومدفوعات الفائدة.

وأبان الرئيس الأمريكي أنه تم ابتكار علاجات جديدة تعمل على تحسين النتائج الصحية بشكل كبير، وأن اللقاحات والعلاجات تعمل بشكل جيد للغاية؛ مشيرًا إلى أنه سيكون هناك الكثير من النتائج قبل نهاية العام بوقت طويل فيما يخص اللقاحات والعلاجات.

ولفت النظر إلى أنه تم إجراء 40 مليون اختبار لكوفيد-19 لـ40 مليون شخص، وهو أكثر بكثير من أي دولة أخرى؛ وبالتالي هناك المزيد من الحالات بسبب إجراء المزيد من الاختبارات.

وأعرَبَ نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس من جانبه، عن امتنانه للأسر الأمريكية التي تعاونت منذ إعلان انتشار كوفيد-١٩، وساعدت في استمرار التعليم من المنزل، وإلى المعلمين الذين عملوا على مساعدة الطلاب والأهالي في استمرار العملية التعليمية.

وبيّن "بنس"، أن من المهم إعادة فتح المدارس من أجل التطوير الأكاديمي والفكري للأطفال؛ مفيدًا بأن 7 ملايين طفل أمريكي يعانون من مرض عقلي أو اضطراب عاطفي، ويتلقون بشكل أساسي الرعاية من الخدمات الصحية والعقلية في مدرستهم، ومن الضروري تلبية الاحتياجات العقلية والعاطفية لهم.

وقال: في الأسبوع المقبل ستُصدر مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، خمس وثائق جديدة تتضمن كيفية إعداد المجتمعات المحلية للعودة بأمان، وأدوات صنع القرار للآباء ومقدمي الرعاية، وفحص الأعراض، وأغطية الوجه القماشية في إعدادات المدرسة، والتوجيه. الجديد أمريكا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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