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"الأرصاد": غيوم على جنوب المملكة وغربها وسحب رعدية ممطرة على المرتفعات

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"الأرصاد": غيوم على جنوب المملكة وغربها وسحب رعدية ممطرة على المرتفعات "الأرصاد": غيوم على جنوب المملكة وغربها وسحب رعدية ممطرة على المرتفعات
رياح مثيرة للأتربة والغبار على الشمالية والجوف والمدينة والرياض ونجران ومكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنوّرة، الرياض، نجران والأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرّمة، كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة، وتكون السماء غائمة جزئيًا على جنوب وجنوب غرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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