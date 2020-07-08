على مسافة 4 كم.. مطالبات بصيانة وتمهيد طريق "مهملة" بين "الأسود" و"هروب"

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الأهالي يقومون بصيانته على حسابهم الخاص ليختصر عليهم المسافات الطويلة

طالب سكان جبل الأسود بمحافظة الريث شمال شرق منطقة جازان بصيانة طريق يسمى "مهملة"، يختصر المسافة بين محافظتَي هروب والريث لما يزيد على 40 كم.

وتفصيلاً، قال الأهالي إن هذا الطريق يربط بين جبل الأسود ومركز الجوين بمحافظة هروب، ومسافته تقدر بأربعة كيلومترات، فيما الطرق الرئيسية من الريث إلى هروب قد تزيد مسافتها على أربعين كيلومترًا.

وناشد أهالي المحافظة الجهات المسؤولة صيانة الطريق الرابط بين المحافظتَين، وتمهيده؛ ليختصر عليهم المسافات الطويلة. وعلمًا بأنهم يقومون حاليًا بصيانته على حسابهم الخاص.