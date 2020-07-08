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الهلال يواجه الطائي والرياض .. تأهبًا لاستكمال الموسم

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الهلال يواجه الطائي والرياض .. تأهبًا لاستكمال الموسم الهلال يواجه الطائي والرياض .. تأهبًا لاستكمال الموسم

الهلال يواجه الطائي والرياض .. تأهبًا لاستكمال الموسم

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم، أمس الثلاثاء، تدريباته الاعتيادية على فترتين صباحية ومسائية، ضمن معسكره الإعدادي المقام حاليًا في مقر النادي، حيث ركز مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو في الحصتين التدريبيتين على الجوانب البدنية والتكتيكية.

واشتمل المران الصباحي على تدريبات بدنية ولياقية، وتطبيقات تكتيكية، ومناورة فنية، فيما اشتمل التدريب المسائي على الجري حول الملعب وتطبيق جمل فنية ومناورة على نصف الملعب.


من جهة ثانية أجرى الثنائي عبدالله عطيف ويزن جاري تدريبات لياقية بالكرة؛ ضمن برنامجيهما التأهيلي.

ويواصل الهلال مساء اليوم الأربعاء تدريباته الاعتيادية في مقر النادي.

وسيخوض الفريق يـوم الجمعة 17 يوليو مباراة ودية أمام الطائي، ثم يلاقي في مباراته التجريبية الثانية يوم الثلاثاء 28 يوليو نظيره الرياض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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