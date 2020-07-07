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شاهد.. العقيلي يدعو إلى الإبلاغ عن المتورطين في قضايا فساد ويستذكر مقولة ولي العهد

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شاهد.. العقيلي يدعو إلى الإبلاغ عن المتورطين في قضايا فساد ويستذكر مقولة ولي العهد شاهد.. العقيلي يدعو إلى الإبلاغ عن المتورطين في قضايا فساد ويستذكر مقولة ولي العهد

شاهد.. العقيلي يدعو إلى الإبلاغ عن المتورطين في قضايا فساد ويستذكر مقولة ولي العهد

دعا الإعلامي خالد العقيلي لإبلاغ هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن أي قضايا فساد، سواء مالية أو إدارية.

جاء ذلك في تعليقه خلال حلقة برنامج "كلنا مسؤول" بقناة على بيان الهيئة عن مباشرتها قضايا فساد عدة.

وقال العقيلي: "يجب أن نتعاون جميعنا لمكافحة الفساد. الجهات المعنية تبذل جهودًا كبيرة لمحاربة الفساد، ومَن يتعاملون مع ما تضخه الدولة لتنمية الوطن وخدمة المواطن والمقيم على أنه كعكة".

واستذكر العقيلي مقولة سمو ولي العهد التي أكد من خلالها أنه لن ينجو كائن مَن كان تورط في قضية فساد، سواء أميرًا أو وزيرًا أو غيرهما.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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