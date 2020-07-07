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تسجل 1057 إصابة جديدة بـ"كورونا" و67 حالة وفاة

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مصر تسجل 1057 إصابة جديدة بـ"كورونا" و67 حالة وفاة تسجل 1057 إصابة جديدة بـ"كورونا" و67 حالة وفاة
ارتفاع إجمالي المصابين إلى 77279 بينهم 21718 متعافيًا

مصر تسجل 1057 إصابة جديدة بـ

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و67 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 480 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21718 حالة حتى اليوم.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 77279 حالة من ضمنهم 21718 حالة تم شفاؤها، و 3489 حالة وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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