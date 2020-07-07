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حبس 7 عناصر من "ي ب ك" نفذوا 11 تفجيرا في عفرين السورية

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حبس 7 عناصر من "ي ب ك" نفذوا 11 تفجيرا في عفرين السورية حبس 7 عناصر من "ي ب ك" نفذوا 11 تفجيرا في عفرين السورية

جي بي سي نيوز:- قررت السلطات الأمنية في منطقة عفرين السورية حبس 7 عناصر من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" على ذمة التحقيق، لقيامهم بتنفيذ 11 عملية تفجير.

وأشار مراسل الأناضول إلى استكمال عملية استجواب المتهمين الـسبعة الذين أوقفتهم السلطات الأمنية منتصف حزيران/ يونيو الماضي.

ومن المقرر أن تشرف محكمة عفرين على قضية "الإرهابيين" بتهمة إصابة 9 مدنيين في عمليات حرق سيارات و11 تفجيرا.

وتوجه السلطات لتلك العناصر تهم "محاولة القتل عمدًا"، و"الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح"، و"حيازة مواد متفجرة"، و"إلحاق الضرر بالممتلكات".

وفي 16 حزيران/ يونيو، أعلنت ولاية هطاي التركية، القبض على 7 من عناصر "ي ب ك/ بي كا كا" لتورطهم في تنفيذ 11 تفجيرا، خلال عملية أمنية في عفرين.

وأوضحت الولاية الحدودية مع سوريا في بيان، أن مديرية الأمن في عفرين داهمت منزلين بعد تحريات استخباراتية، وألقت القبض على 7 عناصر.

وأضافت، أن العناصر متورطون في تنفيذ 11 تفجيرا وحرق 3 مركبات في منطقة عملية "غصن الزيتون" بسوريا.

وأشارت إلى ضبط 25 كيلوغرام من مادة "TNT" المتفجرة وأدوات تستخدم في صناعة القنابل اليدوية، خلال العملية.

وفي آذار/ مارس 2018، تمكنت القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا"، الذي سيطر عليها لـ 6 سنوات، وذلك ضمن عملية "غصن الزيتون" التي استمرت 64 يوما بعد انطلاقها في 20 كانون الثاني/ يناير.

 

جي بي سي نيوز

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