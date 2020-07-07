اقتتال بين فصائل المعارضة بمناطق "نبع السلام" شمال سوريا

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جي بي سي نيوز:- شهدت المناطق التي تقع ضمن عميلة "نبع السلام" التركية، في شمال سوريا، اشتباكات عنيفة بين فصائل المعارضة في رأس العين وتل أبيض.

وعادة ما تشتبك فصائل المعارضة داخليا بعد أن تتوقف عمليات النظام السوري ضدها، ما يثير غضب نشطاء الثورة السورية من تكرار هذا الأمر.

وبحسب مصادر لـ"عربي21"، فقد اشتبكت مجموعات من "الجيش الوطني السوري" المعارض شمال غربي الحسكة وتل أبيض شمال الرقة.

إذ أفادت مصادر بأن اشتباكات وقعت في مدينة تل أبيض بين "الجبهة الشامية" و"فيلق المجد" التابعين لـ"الفيلق الثالث".

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واندلعت الاشتباكات بسبب نصب فيلق المجد حاجزا لم ترض عنه الجبهة الشامية.

وانتهت الاشتباكات بعد تدخل قيادات "الجيش الوطني" ووجهاء محليين.

أما في رأس العين، فاشتبكت مجموعتان عسكريتان من "عشيرة الموالي" التابعة لفصيل "الحمزات"، ومجموعة "حمزة شاكر" التابعة لـ"فرقة السلطان مراد".

وسبق أن وقعت اشتباكات مماثلة بين فصائل "الجيش الوطني" المعارض، منذ توقف عمليات النظام السوري في شمال البلاد، بسبب اتفاق بين تركيا وروسيا على وقف إطلاق النار.