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مصادرة وإتلاف 70 عربة خشبية للباعة الجائلين في "حوش بكر" بمكة

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ضمن حملة للبلديات للقضاء على المظاهر الخطرة على الصحة العامة

مصادرة وإتلاف 70 عربة خشبية للباعة الجائلين في

واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، وشعبة الضبط الإداري، الحملة الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية في حوش بكر بشارع المنصور.

وتم إتلاف 70 عربة خشبية تستخدم من قبل الباعة الجائلين، وإزالة المباسط العشوائية المخالفة والعمل على تنظيف المنطقة بالكامل.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد، أن البلدية نفذت العديد من الحملات الميدانية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، بهدف القضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية والتي تشكل خطراً على الصحة العامة؛ حيث تم القبض على بعض مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وتسليمهم لجهة الاختصاص.

وأضاف: "تم رفع أكثر من 80 طناً من الأثاث القديم والملابس المستخدمة، وحمولة 30 طناً من الملابس والأحذية جديدة والإكسسوارات".

وأكد "وقاد"، أن الحملات الميدانية مستمرة على المناطق العشوائية لتصحيح الظواهر السلبية، وتعزيز الإجراءات الوقائية للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالعاصمة المقدسة.ََ

مصادرة وإتلاف 70 عربة خشبية للباعة الجائلين في

مصادرة وإتلاف 70 عربة خشبية للباعة الجائلين في

مصادرة وإتلاف 70 عربة خشبية للباعة الجائلين في

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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