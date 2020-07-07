أخبار عاجلة

الجيش الروسي يزيل أبنية قديمة على طريقته -
"الأرصاد": طقس حار إلى شديد الحرارة على منطقتَي الرياض والشرقية -
ملعب ONTime - إستعدادات نادي القناة والإجراءات الإحترازية و الفنية إستعدادًا لعودة النشاط الرياضي -
شارع النهار | حلقة خاصة جدا من الطاقة الايجابية مع ريم البارودي -
مساء dmc - إنشاء أكبر مصنع غزل ونسيج في العالم بالمحلة بتكلفة 780 مليون جنيه -
مساء dmc - الصحة: تسجيل 981 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة -
مساء dmc - المكملات الغذائية.. بالأطعمة أم بالأدوية؟ -
مساء dmc - قبل فتح باب الترشح غدا.. استعدادات القوى السياسية لانتخابات مجلس الشيوخ في ظل كورونا -
د. أيمن فؤاد أستاذ التاريخ الإسلامي بالأزهر يشرح أصل حكاية متحف آيا صوفيا الذي حوله أردوغان لمسجد -
عمرو أديب يعلق على فيديو أب يعاقب طفله بوضعه على تندة البلكونة: الجيران بتصور بدل ما تجيب الواد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير الرياضة يعتمد تأسيس "رابطة الرياضات المائية" .. وسلطان بن فهد بن سلمان رئيساً لها

Print

وزير الرياضة يعتمد تأسيس

أصدر رئيس اللجنة الأولمبية العربية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قرارًا بتأسيس رابطة الرياضات المائية وتعيين رئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيسًا للرابطة.

وتضم عضوية الرابطة كلًّا من:

1/ الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص.

2 / الاتحاد السعودي للسباحة.

3 / الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية.

4 / الاتحاد السعودي للسباق الثلاثي (تراياثالون).

5 / الاتحاد السعودي للكانو.

6/ الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة.

7 / الاتحاد السعودي للتجديف.

وتتضمن مهام الرابطة: توحيد جهود الاتحادات الرياضية المائية المختلفة عبر بناء الأنظمة واللوائح الداعمة لتطوير الرياضات، وتعزيز الشراكات والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة؛ مما يساعد لنشر الممارسين ويفتح مجالًا لاقتصاد رياضي مزدهر ومستدام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"أرامكو السعودية" تحدِّث أسعار البنزين: بنزين 91 بـ1.29 وبنزين 95 بـ1.44

"أرامكو السعودية" تحدِّث أسعار البنزين: بنزين 91 بـ1.29 وبنزين 95 بـ1.44

جازان تحقق المركز الأول بالسعودية في إصدار عقود الأراضي السكنية خلال يونيو

جازان تحقق المركز الأول بالسعودية في إصدار عقود الأراضي السكنية خلال يونيو

جازان تحقق المركز الأول بالسعودية في إصدار عقود الأراضي السكنية خلال يونيو

جازان تحقق المركز الأول بالسعودية في إصدار عقود الأراضي السكنية خلال يونيو

موقفنا كالشمس.. "قرقاش": ثقتنا مطلقة في إدارة السعودية لـ"أزمة قطر"

موقفنا كالشمس.. "قرقاش": ثقتنا مطلقة في إدارة السعودية لـ"أزمة قطر"

شبكة عيون الإخبارية