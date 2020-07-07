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الإدارة الأمريكية تدعم تطوير لقاح ضد "كورونا" بـ1.6 مليار دولار

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الإدارة الأمريكية تدعم تطوير لقاح ضد "كورونا" بـ1.6 مليار دولار الإدارة الأمريكية تدعم تطوير لقاح ضد "كورونا" بـ1.6 مليار دولار
الحصول على أول 100 مليون جرعة في حال ثبتت فعاليته

الإدارة الأمريكية تدعم تطوير لقاح ضد

أعلنت إدارة الرئيس دونالد ، اليوم (الثلاثاء)، أنها منحت 1,6 مليار دولار لمختبر التكنولوجيا الحيوية الأميركي نوفافاكس، لتطوير مشروع لقاح ضد "كوفيد-19"؛ ما يضمن أفضلية الولايات المتحدة في الحصول على أول 100 مليون جرعة في حال ثبتت فعاليته.

وذكر وزير الصحة أليكس عازار أن عملية "وارب سبيد" تعمل على إنشاء محفظة لقاحات لزيادة فرص الحصول على لقاح واحد آمن وفعال على الأقل بحلول نهاية العام.

وأطلقت الإدارة الأميركية عملية "وارب سبيد" (فائقة السرعة) لمحاولة إنتاج 300 مليون جرعة من اللقاح بحلول يناير (كانون الثاني) 2021، لإعطاء الأولوية في الحصول على اللقاح للأميركيين، وعلى عكس أوروبا والدول الأخرى، تعمل الولايات المتحدة بمفردها ولا تشارك في التبرعات الدولية؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وساهمت الأميركية بمليارات الدولارات في مشاريع منافسة بين العديد من شركات التقنيات الحيوية والمختبرات، المبنية على تقنيات مختلفة، لتمويل التجارب السريرية بالتوازي مع بناء مواقع تصنيع واسعة النطاق، بالإضافة إلى شراء 92 بالمئة من إنتاج عقار "رمديسيفير"، وهو أول دواء حقق نجاحًا في علاج الوباء، حتى سبتمبر (أيلول).

وبدأت "نوفافاكس" القيام بتجارب سريرية على 130 شخصًا في أستراليا في مايو (أيار) الماضي، بتمويل من صندوق اللقاحات، وهو ائتلاف بين القطاعين العام والخاص مخصص لتمويل اللقاحات. ولم يكشف عن النتائج حتى الآن.

ومن المقرَّر أن تطلق ما يسمى تجربة المرحلة الثالثة (الأخيرة والأكبر) في الخريف، على أن تشمل 30 ألف مشارك. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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