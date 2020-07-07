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: سيدة لبنانية تتصل بالقصر الرئاسي وتطالب بـ"إيقاظ الرئيس"

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بالفيديو : سيدة لبنانية تتصل بالقصر الرئاسي وتطالب بـ"إيقاظ الرئيس" : سيدة لبنانية تتصل بالقصر الرئاسي وتطالب بـ"إيقاظ الرئيس"

جي بي سي نيوز :- انتشر في مواقع التواصل ووسائل الإعلام مقطع يظهر سيدة وهي تتصل بالقصر الجمهوري اللبناني مطالبة بـ"إيقاظ" الرئيس، ميشال عون، ليتدارك الوضع الاقتصادي المنهار في لبنان.

وأظهر مقطع الفيديو السيدة اللبنانية وهي تتصل بالقصر الجمهوري لترد عليها إحدى موظفات القصر، وبدأت المواطنة بالانهيار وهي تتحدث على الهاتف قبل أن تصرخ مطالبة بإيقاظ الرئيس فيما إذا كان نائما وإبلاغه بأن سعر السكر أصبح 6 آلاف ليرة، فيما صار الخبز بـ3 آلاف ليرة.

وقالت السيدة: "إذا بي الكل بعدو نايم وعوه لأن السكر صار بـ6 آلاف ليرة والخبز صار بـ3 آلاف، وما قادرين نكفي هيك... وعوا متنا الجوع!".

 

وشهد لبنان احتجاجات مستمرة مترافقة باضطرابات وأعمال عنف، خاصة في العاصمة بيروت ومدينة طرابلس، على خلفية تدهور حاد للأوضاع الاقتصادية في البلاد لا سيما أزمة الليرة اللبنانية التي فقدت 70% من قيمتها وغلاء المعيشة.

وتعالت أصوات اللبنانيين الذين يشكون من تراجع كبير في القدرة الشرائية في البلاد مما أدى إلى عجز عائلات كثيرة عن تأمين متطلباتها الأساسية، بينما تخطى الدولار الأمريكي في أواخر يونيو الماضي عتبة الـ5900 ليرة لبنانية.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية + وكالات

جي بي سي نيوز

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