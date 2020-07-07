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تعرّف على آلية الضبط الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين للمركبات

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تعرّف على آلية الضبط الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين للمركبات تعرّف على آلية الضبط الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين للمركبات

تعرّف على آلية الضبط الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين للمركبات

علمت "سبق" من مصادرها عن تفاصيل الآلية التي ستطبقها الإدارة العامة للمرور ابتداءً من شهر ذي الحجة القادم لضبط مخالفات عدم وجود تأمين سارٍ للمركبات.
ووفقاً للمعلومات، ‫تنص الآلية أنه عند تسجيل أي مخالفة مرورية على المركبة، يتم فحص سجل المركبة آلياً، وعندما يتبين عدم وجود تأمين على المركبة، يتم تسجيل مخالفة عدم وجود التأمين.
يشار إلى أنه تم ربط مخالفة عدم وجود تأمين بتسجيل المخالفات للتأكد من استخدام المركبة على الطرق.
وكانت الإدارة العامة للمرور قد دعت ملّاك المركبات للتحقق من التزامهم بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية التي تنص على وجود تأمين سارٍ للمركبة، وذلك قبل موعد استئناف ضبط المخالفات آلياً، بدءاً من 1 ذي الحجة 1441هـ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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