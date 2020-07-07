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الجيش الروسي يزيل أبنية قديمة على طريقته
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السبت 11 يوليو 2020 09:28 صباحاً
"الأرصاد": طقس حار إلى شديد الحرارة على منطقتَي الرياض والشرقية
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السبت 11 يوليو 2020 09:15 صباحاً
ملعب ONTime - إستعدادات نادي القناة والإجراءات الإحترازية و الفنية إستعدادًا لعودة النشاط الرياضي
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السبت 11 يوليو 2020 08:46 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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cnn arabic
"تيك توك" يواجه الحظر في الهند.. تعرف على ما قد يخسره التطبيق الصيني
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cnn arabic
الثلاثاء 07 يوليو 2020 06:15 مساءً
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