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الجيش الروسي يزيل أبنية قديمة على طريقته
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السبت 11 يوليو 2020 09:28 صباحاً
"الأرصاد": طقس حار إلى شديد الحرارة على منطقتَي الرياض والشرقية
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السبت 11 يوليو 2020 09:15 صباحاً
ملعب ONTime - إستعدادات نادي القناة والإجراءات الإحترازية و الفنية إستعدادًا لعودة النشاط الرياضي
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السبت 11 يوليو 2020 08:46 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
انهيار وبكاء الطلاب وامهاتهم بسبب امتحان التاريخ
فيديو
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 07 يوليو 2020 05:53 مساءً
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