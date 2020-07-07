" العمل " تؤكد توفر فرص عمل للأردنيين في الكويت

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جى بي سي نيوز :- صرح الناطق الرسمي باسم وزارة العمل محمد الزيود بأن وزارة العمل لا تعلن عن اي فرص عمل الا بعد التأكد من وجودها وانها فعلية.

وقال الزيود في تصريحات صحفية الأحد أن فرص العمل التي تم الإعلان عنها اليوم من قبل وزارة العمل هي فرص عمل حقيقية ولكنها ليست في مجال النفط والبترول مع ان الخبرات في هذه المجالات مطلوبة، وإنما فرص العمل المعلن عنها هي في مجالات صناعة الكربون والمعادن، والخبرة المطلوبة هي في تكرير النفط، البتروكيماويات ، الكهرباء، الفوسفات ، البوتاس، وما شابه ذلك وجميعها في (القطاع الخاص) كما جاء بعنوان الإعلان المنشور.

وأكد أنه تم التنسيق بخصوص هذه الفرص بين وزارة العمل والسفارة الأردنية بدولة الكويت ومع الشركتين المتوافر فيهما هذه الفرص وهما شركتي الفضاء لانتاج الانودتوفرز وموفان للصناعة.

وبين الزيود أن فرص العمل التي يوفرها الإعلان 136 فرصة عمل تشكل 5% من العدد الكلي لوظائف الشركتين والتي يصل مجموع وظائفهما إلى اكثر من الفي فرصة عمل نسبة الكويتيين بها 75% من الموظفين وغير الكويتيين تشكل نسبتهم 25٪.

وأشار إلى أن اشتراط توافر خبرات في البتروكيماويات، فقد جاء ذلك بناء على طلب الشركات المشغلة نظرا لعدم توافر الخبرات في مجالات صناعة الكربون والمعادن، لهذا تم طلب هذه الخبرات.

وعن بيان وزارة البترول الكويتية أفاد الزيود أنه صحيح، واعلان وزارة العمل كان قد ذكر أن فرص العمل بالقطاع الخاص، داعيا المهتمين بالمبادرة للتقديم حسب الإعلان.