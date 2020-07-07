أخبار عاجلة

"الأرصاد": طقس حار إلى شديد الحرارة على منطقتَي الرياض والشرقية -
ملعب ONTime - إستعدادات نادي القناة والإجراءات الإحترازية و الفنية إستعدادًا لعودة النشاط الرياضي -
شارع النهار | حلقة خاصة جدا من الطاقة الايجابية مع ريم البارودي -
مساء dmc - إنشاء أكبر مصنع غزل ونسيج في العالم بالمحلة بتكلفة 780 مليون جنيه -
مساء dmc - الصحة: تسجيل 981 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة -
مساء dmc - المكملات الغذائية.. بالأطعمة أم بالأدوية؟ -
مساء dmc - قبل فتح باب الترشح غدا.. استعدادات القوى السياسية لانتخابات مجلس الشيوخ في ظل كورونا -
د. أيمن فؤاد أستاذ التاريخ الإسلامي بالأزهر يشرح أصل حكاية متحف آيا صوفيا الذي حوله أردوغان لمسجد -
عمرو أديب يعلق على فيديو أب يعاقب طفله بوضعه على تندة البلكونة: الجيران بتصور بدل ما تجيب الواد -
النائب عاطف مخاليف يشرح تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

" العمل " تؤكد توفر فرص عمل للأردنيين في الكويت

Print
" العمل " تؤكد توفر فرص عمل للأردنيين في الكويت " العمل " تؤكد توفر فرص عمل للأردنيين في الكويت

جى بي سي نيوز  :-  صرح الناطق الرسمي باسم وزارة العمل محمد الزيود بأن وزارة العمل لا تعلن عن اي فرص عمل الا بعد التأكد من وجودها وانها فعلية.
وقال الزيود في تصريحات صحفية الأحد أن فرص العمل التي تم الإعلان عنها اليوم من قبل وزارة العمل هي فرص عمل حقيقية ولكنها ليست في مجال النفط والبترول مع ان الخبرات في هذه المجالات مطلوبة، وإنما فرص العمل المعلن عنها هي في مجالات صناعة الكربون والمعادن، والخبرة المطلوبة هي في تكرير النفط، البتروكيماويات ، الكهرباء، الفوسفات ، البوتاس، وما شابه ذلك وجميعها في (القطاع الخاص) كما جاء بعنوان الإعلان المنشور.
وأكد أنه تم التنسيق بخصوص هذه الفرص بين وزارة العمل والسفارة الأردنية بدولة الكويت ومع الشركتين المتوافر فيهما هذه الفرص وهما شركتي الفضاء لانتاج الانودتوفرز وموفان للصناعة.
وبين الزيود أن فرص العمل التي يوفرها الإعلان 136 فرصة عمل تشكل 5% من العدد الكلي لوظائف الشركتين والتي يصل مجموع وظائفهما إلى اكثر من الفي فرصة عمل نسبة الكويتيين بها 75% من الموظفين وغير الكويتيين تشكل نسبتهم 25٪.
وأشار إلى أن اشتراط توافر خبرات في البتروكيماويات، فقد جاء ذلك بناء على طلب الشركات المشغلة نظرا لعدم توافر الخبرات في مجالات صناعة الكربون والمعادن، لهذا تم طلب هذه الخبرات.
وعن بيان وزارة البترول الكويتية أفاد الزيود أنه صحيح، واعلان وزارة العمل كان قد ذكر أن فرص العمل بالقطاع الخاص، داعيا المهتمين بالمبادرة للتقديم حسب الإعلان.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
لا إصابات بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي

لا إصابات بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي

بالفيديو .. وصول تاج الدين إلى بيروت بعد إطلاقه من سجون أميركا

بالفيديو .. وصول تاج الدين إلى بيروت بعد إطلاقه من سجون أميركا

حراك للنظام بالرقة ووفد روسي يلتقي قائد "قسد".. لماذا؟

حراك للنظام بالرقة ووفد روسي يلتقي قائد "قسد".. لماذا؟

نصر الله يهاجم أمريكا ويتهمها بخنق وحصار لبنان

نصر الله يهاجم أمريكا ويتهمها بخنق وحصار لبنان

شبكة عيون الإخبارية