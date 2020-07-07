«البترول» تنفي طلب أي عمالة من الأردن للتوظيف في القطاع النفطي الكويتي

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جى بي سي نيوز :- نفت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة الخبر الذي تتداوله بعض الحسابات بمنصات التواصل الاجتماعي، والذي يفيد بوجود تعاون بينها وبين وزارة العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية لتوفير فرص وظيفية لمواطني المملكة بالقطاع النفطي الكويتي من حملة الشهادة الجامعية والدبلوم والثانوية العامة، الأمر الذي يؤكد عدم وجود أي تعاون مسبق أو لاحق حتى تاريخه بين الطرفين.

وفي هذا الصدد، أوضحت المؤسسة في بيان صحافي أنها تتبع أسسا خاصة بالإعلان عن فرص التوظيف في المؤسسة وشركاتها والتي يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر الموقع الرسمي للمؤسسة والصحف الرسمية اليومية بالكويت ، وفق الانباء الكويتية .

وتؤكد مؤسسة البترول التزامها التام بوقف تعيين العمالة الوافدة في المؤسسة وشركاتها التابعة وتقنين عددهم بالعقود الخاصة وعقود المقاولات تماشيا مع السياسة العامة للدولة ولإيمانها الراسخ بالاعتماد على الكوادر الوطنية الشبابية التي هي خير من ينهض بالقطاع النفطي الكويتي.

وتهيب المؤسسة وشركاتها التابعة من الجميع عدم الالتفات إلى الشائعات المغرضة التي يتم تداولها عبر بعض الحسابات في كل منصات وسائل التواصل الاجتماعي وتحري الأخبار الصحيحة من القنوات الرسمية للمؤسسة وشركاتها فقط.