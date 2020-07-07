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بالصور.. أمين الجوف يتفقد مشروع مركز الملك سلمان الحضاري بسكاكا

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حثّ على إنهائه وفق أفضل المواصفات وفي إطار الجدول الزمني المحدد

بالصور.. أمين الجوف يتفقد مشروع مركز الملك سلمان الحضاري بسكاكا

وقف أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان على أعمال مشروع مركز الملك سلمان الحضاري بمدينة سكاكا.

وخلال جولته اطلع المهندس الشرعان على أقسام المشروع الثلاثة: المبنى الرئيسي والمباني الخدمية والموقع العام، منوهًا بأهمية المركز وحث على إنهائه وفق أفضل المواصفات وفي إطار الجدول الزمني المحدد، لخدمة المستفيدين.

وقد تم اختيار موقع المركز على تلة بحي الربوة ليُطل على مدينة سكاكا من جميع الجهات، وتبلغ مساحة المبنى الرئيسي حوالي 11000م2 وهو عبارة عن دور أرضي يضم 3 مداخل رئيسية على يمين ويسار كل مدخل برج يتكون من دورين بارتفاع 14م، إضافة إلى برج مكون من 5 طوابق في الجزء الجنوبي الشرقي للمبنى بارتفاع حوالي 31م يكشف معالم مدينة سكاكا.

ويضم المبنى الرئيسي عددًا من قاعات الاجتماعات وصالات احتفالات وصالة ملكية إلى جانب صالة كبيرة بمساحة 4100 م2 ويحوي المركز كذلك مكتبة ثقافية ومتحفًا تراثيًا ومطعمً وكوفي شوب وناديًا رياضيًا وثقافيًا.

أما المباني الخدمية فتضم مبنى المبردات والتكييف وغرفة الكهرباء وخزان وتوسعات مستقبلية هدفها خدمة المركز. بينما تبلغ مساحة الموقع العام حوالي 90000م2 ويضم مواقف سيارات وحدائق ومتنزهات ومدرجًا للاحتفالات والعروض بالهواء الطلق.

بالصور.. أمين الجوف يتفقد مشروع مركز الملك سلمان الحضاري بسكاكا

بالصور.. أمين الجوف يتفقد مشروع مركز الملك سلمان الحضاري بسكاكا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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