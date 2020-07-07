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الانفجارات الغامضة تتوالى.. مقتل شخصين في احتراق مصنع بالعاصمة الإيرانية

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الانفجارات الغامضة تتوالى.. مقتل شخصين في احتراق مصنع بالعاصمة الإيرانية الانفجارات الغامضة تتوالى.. مقتل شخصين في احتراق مصنع بالعاصمة الإيرانية
قوة النيران دمرت جدران منشأة مجاورة

الانفجارات الغامضة تتوالى.. مقتل شخصين في احتراق مصنع بالعاصمة الإيرانية

قُتل شخصان اليوم (الثلاثاء)، في انفجار في مصنع بجنوب العاصمة الإيرانية طهران، هو الأحدث في سلسلة انفجارات وحرائق أصاب بعضها مواقع حساسة.

وذكر أمين بابائي، وهو مسؤول محلي، أن "خطأ بشريًّا تسبب في انفجار بأحد المصانع، وقُتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وبيّن أن الانفجار وقع في منطقة صناعية في باقر شهر بالقرب من طهران.

وأضاف "بابائي" أن "الانفجار الذي نتج عن تهاون العمال في التعامل مع صهاريج الأكسجين، كان قويًّا لدرجة أنه دمر تمامًا جدران مصنع مجاور أيضًا".

واندلع الخميس الماضي حريق في مبنى مقام على مستوى سطح الأرض في منشأة نطنز النووية الإيرانية المقامة تحت الأرض، التي تقوم بالدور الأساسي في برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، واعترفت السلطات بأن الحريق أسفر عن أضرار كبيرة.

وفي الأسبوع الماضي أيضًا قُتل 19 شخصًا في انفجار في منشأة طبية في شمال طهران، وقال مسؤول إن سبب الانفجار تسرُّب غاز.

ووقع انفجار في شرق طهران بالقرب من قاعدة بارشين العسكرية يوم 26 يونيو (حزيران) الماضي؛ حيث يجري تطوير الأسلحة، وذكرت السلطات أن الانفجار وقع بسبب تسرب في منشأة لتخزين الغاز في منطقة خارج القاعدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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