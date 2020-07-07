أخبار عاجلة

"الأرصاد": طقس حار إلى شديد الحرارة على منطقتَي الرياض والشرقية -
ملعب ONTime - إستعدادات نادي القناة والإجراءات الإحترازية و الفنية إستعدادًا لعودة النشاط الرياضي -
شارع النهار | حلقة خاصة جدا من الطاقة الايجابية مع ريم البارودي -
مساء dmc - إنشاء أكبر مصنع غزل ونسيج في العالم بالمحلة بتكلفة 780 مليون جنيه -
مساء dmc - الصحة: تسجيل 981 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة -
مساء dmc - المكملات الغذائية.. بالأطعمة أم بالأدوية؟ -
مساء dmc - قبل فتح باب الترشح غدا.. استعدادات القوى السياسية لانتخابات مجلس الشيوخ في ظل كورونا -
د. أيمن فؤاد أستاذ التاريخ الإسلامي بالأزهر يشرح أصل حكاية متحف آيا صوفيا الذي حوله أردوغان لمسجد -
عمرو أديب يعلق على فيديو أب يعاقب طفله بوضعه على تندة البلكونة: الجيران بتصور بدل ما تجيب الواد -
النائب عاطف مخاليف يشرح تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بهدف الاطمئنان على سلامة الجميع.. الفيحاء يُجري فحص كورونا للمرة الثانية‬

Print

بهدف الاطمئنان على سلامة الجميع.. الفيحاء يُجري فحص كورونا للمرة الثانية‬

استمرارًا للإجراءات الاحترازية المعتمدة بنادي الفيحاء، أُجري صباح اليوم الثلاثاء بمقر النادي، فحص وقائي عن المستجد (كوفيد 19) للمرة الثانية منذ عودة النشاط الرياضي بهدف الاطمئنان على سلامة جميع لاعبي الفريق ومنسوبي الأجهزة الإدارية والفنية والطبية والأجهزة المساندة المرتبطة بالفريق.

وذلك تحت إشراف إدارة الفريق الأول لكرة القدم، وبالتعاون مع مستشفى دلة.

من جانب آخر قرّر المدير الفني للفريق خورخي سيماو، إراحة اللاعبين اليوم الثلاثاء، وسيعاود الفريق تمارينه غدًا الأربعاء بمقر النادي، قبل الدخول في المعسكر التحضيري بمدينة الرياض، والذي يبدأ يوم الجمعة القادم؛ حيث سيخوض الفريق خلاله مباراتين ودّيّتين مع الشباب والمجزل.

بهدف الاطمئنان على سلامة الجميع.. الفيحاء يُجري فحص كورونا للمرة الثانية‬

بهدف الاطمئنان على سلامة الجميع.. الفيحاء يُجري فحص كورونا للمرة الثانية‬

بهدف الاطمئنان على سلامة الجميع.. الفيحاء يُجري فحص كورونا للمرة الثانية‬

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مساء dmc - الصحة: تسجيل 981 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

مساء dmc - الصحة: تسجيل 981 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

لا إصابات بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي

لا إصابات بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي

اتحاد القدم يكشف وجود 97 حالة إيجابية بفيروس كورونا

اتحاد القدم يكشف وجود 97 حالة إيجابية بفيروس كورونا

مصر تسجِّل 981 إصابة جديدة بفيروس كورونا و85 حالة وفاة

مصر تسجِّل 981 إصابة جديدة بفيروس كورونا و85 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية