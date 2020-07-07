أخبار عاجلة

"الأرصاد": طقس حار إلى شديد الحرارة على منطقتَي الرياض والشرقية -
ملعب ONTime - إستعدادات نادي القناة والإجراءات الإحترازية و الفنية إستعدادًا لعودة النشاط الرياضي -
شارع النهار | حلقة خاصة جدا من الطاقة الايجابية مع ريم البارودي -
مساء dmc - إنشاء أكبر مصنع غزل ونسيج في العالم بالمحلة بتكلفة 780 مليون جنيه -
مساء dmc - الصحة: تسجيل 981 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة -
مساء dmc - المكملات الغذائية.. بالأطعمة أم بالأدوية؟ -
مساء dmc - قبل فتح باب الترشح غدا.. استعدادات القوى السياسية لانتخابات مجلس الشيوخ في ظل كورونا -
د. أيمن فؤاد أستاذ التاريخ الإسلامي بالأزهر يشرح أصل حكاية متحف آيا صوفيا الذي حوله أردوغان لمسجد -
عمرو أديب يعلق على فيديو أب يعاقب طفله بوضعه على تندة البلكونة: الجيران بتصور بدل ما تجيب الواد -
النائب عاطف مخاليف يشرح تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"إغاثي" الملك يوزع مساعدات إيوائية للمتضررين من السيول بحضرموت

Print
اشتملت على 40 خيمة و240 بطانية و800 بساط

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، مساعدات إيوائية للمتضررين من السيول في مديرية حجر في محافظة حضرموت.

واشتملت على توزيع 40 خيمة و240 بطانية، و800 بساط، استفاد منها 240 فردًا في مناطق: الغياضات، جول غروب، الفرش، خلل، خمرة، المعابر، غبارة، وذلك بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وتأتي هذه المساعدات في إطار التدخلات العاجلة لمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة المتضررين من السيول في مختلف المحافظات اليمنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد": طقس حار إلى شديد الحرارة على منطقتَي الرياض والشرقية

"الأرصاد": طقس حار إلى شديد الحرارة على منطقتَي الرياض والشرقية

بالصور .. الإرهاب الإيراني: حادثة أبراج الخُبر الإرهابية.. التفجير غير النووي الأكبر

بالصور .. الإرهاب الإيراني: حادثة أبراج الخُبر الإرهابية.. التفجير غير النووي الأكبر

متحدث "التجارة": ضَبْط 23 محطة وقود امتنعت عن التعبئة للمستهلكين ورفعت أسعارها

متحدث "التجارة": ضَبْط 23 محطة وقود امتنعت عن التعبئة للمستهلكين ورفعت أسعارها

بالصور .. الإرهاب الإيراني: حادثة أبراج الخُبر الإرهابية.. التفجير غير النووي الأكبر

بالصور .. الإرهاب الإيراني: حادثة أبراج الخُبر الإرهابية.. التفجير غير النووي الأكبر

شبكة عيون الإخبارية