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"التسوية الودية" بالرياض تنهي خلافاً بين ذوي عامل متوفى وإحدى المنشآت

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"التسوية الودية" بالرياض تنهي خلافاً بين ذوي عامل متوفى وإحدى المنشآت "التسوية الودية" بالرياض تنهي خلافاً بين ذوي عامل متوفى وإحدى المنشآت
تم دفع 871 ألف ريال لورثته بموجب العلاقة العمالية بين الطرفين

تمكّنت إدارة التسوية الودية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، من عقد تسوية لصالح ورثة عامل من أحد الجنسيات العربية بمبلغ 871 ألف ريال، وذلك بعد عقد عدة جلسات؛ لمناقشة الدعوى وإفهام الطرفين بمواد نظام العمل وإثبات استحقاقات العامل المتوفى الناتجة عن العلاقة العمالية، مما أدى إلى التوصل لاقتناع أطراف الدعوى بالصلح والمتضمن دفع الجهة المدعى عليها لورثة المدعي المبلغ المستحق.

وقد أوضح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أنه بإمكان المدعي وعبر الخدمات الالكترونية للوزارة رفع الدعوى مع تبليغ المدعى عليه إلكترونياً، وتحديد مواعيد جلسات الدعوى العمالية آلياً عن بعد دون حضور أي من أطراف الدعوى.

وأكد أن الوزارة تسعى لتسخير جميع الإمكانيات التي تهدف إلى خدمة المواطنين والمقيمين بكل جهودها، مهيباً بكل المنشآت عدم المماطلة في أداء الحقوق للعمال دون سبب مشروع حتى لا تقع المنشأة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بنظام العمل ولوائحه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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