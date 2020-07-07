"مازن جوهر" رئيساً تنفيذياً لشركة المعدات المكملة للطائرات

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يتمتع بخبرة مهنية في الصناعة والإدارة تمتد لأكثر من 20 عاماً

قرر مجلس إدارة شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة AACC، إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، تعيين المهندس مازن بن محمد جوهر، رئيساً تنفيذياً للشركة لتولي إدارة أعمالها اعتباراً من تاريخ 6 يوليو الجاري، خلفاً للدكتور منصور بن عبدالعزيز بن عيد، الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة منذ مارس عام 2016م.

وجاء قرار مجلس إدارة شركة AACC بتعيين "جوهر" رئيساً تنفيذياً استناداً إلى معرفته العميقة وخبرته المهنية المتميزة في مجالي الصناعة والإدارة التي تمتد لأكثر من 20 عاماً واكتسبها من شغله العديد من المناصب التي كان من ضمنها وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات الصناعية، والمدير التنفيذي لشركة تعبئة المياه الصحية "نوفا"، والمدير التنفيذي للعمليات لخدمات المناولة الأرضية في شركة الخطوط السعودية للشحن، ونائب الرئيس للخدمات التجارية والدعم في شركة الصناعات الكيميائية الأساسية.

وقد شغل "جوهر" العديد من المناصب القيادية في شركة "بروكتر أند جامبل" العالمية P&G خلال فترة خدمته فيها، والتي امتدت لما يقرب من 18 عاماً.

جدير بالذكر أن شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة AACC تركز على أعمال الصيانة والإصلاح وتوضيب الأنظمة الهيدروليكية للطائرات وأنظمة الطاقة الثانوية لمنصات متعددة.

وتقوم الشركة بإصلاح وعَمرة أنظمة أجهزة الهبوط للطائرات المدنية، وزيادة قدرات الاختبارات غير التدميرية NDT، وزيادة قدرات صيانة الطائرات العمودية.شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة المهندس مازن بن محمد جوهر