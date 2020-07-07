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إصابة 22 شخصًا في حريق بالرياض والهلال الأحمر يباشر

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اندلع بأحد الفنادق.. ومطالب مستمرة لإفساح المجال للحالات الطارئة

إصابة 22 شخصًا في حريق بالرياض والهلال الأحمر يباشر

باشرت 9 فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض اليوم حادث حريق بأحد الفنادق بشرق الرياض والذي نتج عنه 22 إصابة.

وفي التفاصيل قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا عند الساعة 10:18 بوجود حريق في أحد الفنادق من الدفاع المدني.

وأضاف الجلاجل أنه على الفور تم توجيه 9 فرق إسعافية، حيث وصلت أول فرق خلال سبع دقائق وتواجد القائد الميداني بالموقع، إضافة لـ 3 فرق إسعافية داعمة من جهات صحية أخرى، وتبين وجود 22 إصابة، منها عشرون حالة إصابة طفيفة تم علاجها في الموقع ورفضت النقل، فيما تم نقل حالتين متوسطتين لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني.

وأشار إلى أنه وبعد التأكد من عدم وجود أي إصابات أخرى في الموقع عادت الفرق الإسعافية لمواقعها بعد انتهاء الحدث عند الساعة الواحد ظهراً.

وطالب الجلاجل قائدي المركبات لإفساح المجال لسيارات الإسعاف في الحالات الطارئة حتى يتم مباشرة الحالة والوصول لها في أسرع وقت ممكن، وعدم ملاحقة سيارات الهلال الأحمر أثناء نقلها الحالات، حيث يشكل خطراً على الفرقة الإسعافية تتسبب في تأخر وصولها.

إصابة 22 شخصًا في حريق بالرياض والهلال الأحمر يباشر

هيئة الهلال الأحمر حادث حريق الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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