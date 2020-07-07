الأردن : قصة قتل غريبة لشقيقين خلال يومين احدهما قتله والده والاخر جاره

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جى بي سي نيوز :- اصدرت محكمة الجنايات الكبرى اليوم الاحد حكمها بحبس شخص لمدة 6 اشهر وآخر لمدة 20 عاما في قضية قتل تعود لعام 2018 .

وفي تفاصيل القضية التي وقعت جنوب عمان : فان شاب اعتاد على اخذ الخاوات من المارة وعندما كانت سيارة مارة بالقرب من منزله قام بتوقيفها ومحاولة اخذ مبلغ مالي من السائق الذي استطاع الهرب ، وقام بايصال فتاة كانت برفقته الى المنزل ثم عاد الى منزل الشاب الذي قام بايقافه .

واضافة للتفاصيل : فقد خرج الى صاحب السيارة شقيق الشاب المتهم باخذ الخاوات وهو حدث ، حيث قام سائق السيارة بضرب الحدث مما ادى الى سقوطه ، وعندما شاهد والد الحدث ما جرى لابنه قام باطلاق العيارات النارية على ابنه الاخر بسبب قيامه بالتعدي على سائق المركبة معللا ان ما جرى لابنه الحدث بسبب تصرف شقيقه .

وبعد ذلك : تسببت العيارات النارية بمقتل الشاب ، في ما توفي الحدث في اليوم التالي متاثرا باصابته .

وعليه فقد قررت المحكمة الحكم على الاب بالحبس 6 اشهر بجناية القتل المقترن بسورة الغضب ، في ما تم الحكم على سائق السيارة بالحبس 20 عاما .